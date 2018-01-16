القاهرة : الثلاثاء 16 يناير 2018
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الثلاثاء 16/يناير/2018 - 11:04 ص

محافظ سوهاج: تدريب مكثف للعاملين بالإدارات المحلية لتنمية مهاراتهم

ايمن عبد المنعم،
ايمن عبد المنعم، محافظ سوهاج
سوهاج ـ محمود عبدالعال
dostor.org/2023064

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج عن انتهاء البرنامج التدريبي المكثف لـ150 من العاملين بالإدارات المحلية، والذى يهدف لتنمية المهارات الإدارية والسلوكية للعاملين في مجال الحفاظ علي الأملاك العامة للدولة، والذي استمر لمدة يوم واحد، بالتعاون بين الإدارة العامة للشئون القانونية والإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية بالديوان العام.

وأوضح عبدالمنعم أنه تم تدريب نواب وسكرتارية مراكز المدن والأحياء، ومديري إدارات الشئون القانونية، والتفتيش المالي والإداري، ومديري إدارات أملاك الدولة، وكافة العاملين في مجال تطبيق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017م، علي بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وأكد المحافظ أهمية البرامج التدريبية التي يتم تنظيمها للعاملين في الإدارات المحلية، وذلك للارتقاء وتنمية المهارات لديهم لتقديم خدمة جيدة للمواطنين.

حاضر في البرنامج كل من علي أحمد محمود، مدير عام الشئون القانونية بالديوان العام، وعاطف أبواليسر، مدير إدارة التحقيقات، وتم تنفيذ البرنامج التدريبي المكثف بالمجلس المحلي لمركز ومدينة سوهاج، تحت إشراف فريق التدريب المحافظة، جمال درويش، مدير عام الموارد البشرية وحاتم محمود مدير التدريب، وعاطف مبارك منسق التدريب بالمحافظة.

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