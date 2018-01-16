القاهرة : الثلاثاء 16 يناير 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
11:05 ص

«ابتزاز جنسي» يكشف الطالب «الخسيس» بأسيوط بعد تلقيه «علقة ساخنة»

07:54 ص

الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة.. والعظمى بالقاهرة 18
05:38 ص

بالصور.. وائل جسار يتألق في حفل غنائي لأبناء الجنسيات العربية بالقاهرة
04:58 ص

دراسة: ممارسة الجنس تُحسّن من الأداء الوظيفي

01:50 ص

بابا الفاتيكان يصل تشيلى في مستهل جولة تشمل بيرو
12:35 ص

اليوم.. محاكمة 7 من الإخوان فى «تصنيع مفرقعات بالمعادى»
12:11 ص

بالصور.. تكريم أحمد فهمى فى ندوة «الدستور»
09:03 م

وزيرة الثقافة: أولوياتى إنجاح معرض الكتاب ونشر الوعى بحلايب
07:36 م

«جمال الآخر».. هيكل يكشف أسرار عبدالناصر الشخصية
05:52 م

روسيا تتهم أمريكا بعرقلة عملية السلام في إيران وكوريا الشمالية
05:28 م

مقاتلات بلجيكية وبريطانية ترافق قاذفات روسية فوق بحر الشمال
03:18 م

المقاومة الإيرانية تطالب بتدويل قضية وفاة بحارة «الناقلة سانجى»
فن
الثلاثاء 16/يناير/2018 - 11:01 ص

ياسمين المصري: مسرحية «الثانية في الغرام» تتصدى للإرهاب الفكري

ياسمين المصري: مسرحية
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2023060

يستعد مسرح البالون، نهاية الإسبوع الجاري، لاستقبال مسرحية الثانية في الغرام، وهى عبارة عن أوبرا شعبية بها حالة من الحكي والتمثيل والغناء لبطل تراجيدي حقيقي متواجد في التراث المصري، أحد طلاب الأزهر يدعى «علوان»، وجد جنود الحملة الفرنسية يقتحمون الجامع الأزهر بالخيول، غار على دينه، والمفاهيم المقدسة التي يحترمها فهاجمهم وهاجموه.

وأكدت ياسمين المصرى، أن المسرحية محاكاة للأساطير الشعبية القديمة مثل حسن ونعيمة، ومليئة بالأحداث الدرامية ولغتها قريبة للجمهور، كما أنها تحاول حل مشكلات العصر بمحاكاة لأحداث حصلت قبل ذلك، وتتصدى للإرهاب الفكري.

وأضافت: لقد اخترت المسرح لأنني أبحث عن الفن الحقيقي الذي فقدناه في كثير من الأعمال السينمائية والدرامية بعد أن أصبح الجانب التجارى هو المتحكم بشكل كبير مما أثر على المحتوى الفني.


مسرحية الثانية في الغرام من تأليف وإخراج سامح العلي، وبطولة محمد عبدالحافظ، محمد عبدالجواد، سوسن ربيع، أحمد عبدالله محمود، ياسمين المصري، شمس الشرقاوي.

ياسمين المصري: مسرحية «الثانية في الغرام» تتصدى للإرهاب الفكري
ياسمين المصري: مسرحية «الثانية في الغرام» تتصدى للإرهاب الفكري
ياسمين المصري: مسرحية «الثانية في الغرام» تتصدى للإرهاب الفكري
اقرأ أيضًا
منذ حوالي 6 ساعات

بالصور.. وائل جسار يتألق في حفل غنائي لأبناء الجنسيات العربية بالقاهرة

منذ حوالي 12 ساعة

بالصور.. تكريم أحمد فهمى فى ندوة «الدستور»

منذ 5 أيام

بالصور.. هيفاء وهبى بـ«الأسود» فى أحدث جلسة تصوير

منذ اسبوع

شاهد.. أول صورة من كواليس «عوالم خفية» للزعيم عادل إمام

منذ اسبوع

بالصور.. إطلالة مميزة لـ«هنا الزاهد» فى العرض الخاص لـ«عقدة الخواجة»

منذ أقل من شهر

«وعدٌ أُنْجِزَ فى عام».. فيلم قصير عن كاتدرائية ميلاد المسيح يُذاع اليوم

الآن

«الطماطم» تُغلق محور المريوطية

الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة.. والعظمى بالقاهرة 18

اليوم.. محاكمة «بديع» و738 متهمًا آخرين بـ«فض اعتصام رابعة»

أسعار الذهب اليوم.. عيار «21» يُسجل 657.50 جنيه

الأكثر قراءة

الصحة: وفاة 3 مواطنين وإصابة 4 آخرين في تصادم عدة سيارات بالمعادي

تفاصيل أزمة أحمد فهمى مع برنامج «أنا وأنا»

التحقيق فى قتل أب ابنه بـ7 طلقات نارية بمصر القديمة

شقيق محافظ المنوفية: مرتضى منصور يتولى الدفاع عن أخي

ألبومات الصور

زيارة السيسي لمدينة السادات بالمنوفية وافتتاح مشروعات تنموية

جمهور سميرة سعيد يحتفل بعيد ميلادها ويهديها تمثالًا (صور)

متحف الزعيم جمال عبدالناصر

في 2018.. «البلي لسة بيزين الحارات»

نجم الساعة

وزيرة الثقافة: أولوياتى إنجاح معرض الكتاب ونشر الوعى بحلايب

ads
الأكثر قراءة

الصحة: وفاة 3 مواطنين وإصابة 4 آخرين في تصادم عدة سيارات بالمعادي

تفاصيل أزمة أحمد فهمى مع برنامج «أنا وأنا»

التحقيق فى قتل أب ابنه بـ7 طلقات نارية بمصر القديمة

شقيق محافظ المنوفية: مرتضى منصور يتولى الدفاع عن أخي

كشكول

جامعة الإسكندرية تناقش إنشاء كلية لـ"الثروة السمكية"

جامعة أسيوط تعلن عن وظائف شاغرة بالمستشفيات ومعهد الأورام

14 اختصاصا لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية في القانون الجديد

أمين عام صندوق تطوير التعليم: لدينا 460 مليون جنيه ميزانية لتمويل "حلول للمشاكل"

إطلاق اسم الشهيد أحمد فايز على مدرسة أسيوط الثانوية بنات

ads
منوعات

دراسة: ممارسة الجنس تُحسّن من الأداء الوظيفي

بالصور.. فنانة تحول جسدها للوحة فنية

دراسة تكشف: «الشقيق الأصغر الأخف دمًا»

المثقف

ندوة عن مئوية عبدالناصر بقصر ثقافة بهاء طاهر

ولاد الكار

اليوم.. «دراما الأعلى للإعلام» تعقد مؤتمرًا صحفيًا برئاسة «فاضل»

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحوت: يومك سعيد

الصحة

ماذا قال العلماء عن فوائد يوجا الوجه؟

الدستور على فيسبوك
ads