ياسمين المصري: مسرحية «الثانية في الغرام» تتصدى للإرهاب الفكري

يستعد مسرح البالون، نهاية الإسبوع الجاري، لاستقبال مسرحية الثانية في الغرام، وهى عبارة عن أوبرا شعبية بها حالة من الحكي والتمثيل والغناء لبطل تراجيدي حقيقي متواجد في التراث المصري، أحد طلاب الأزهر يدعى «علوان»، وجد جنود الحملة الفرنسية يقتحمون الجامع الأزهر بالخيول، غار على دينه، والمفاهيم المقدسة التي يحترمها فهاجمهم وهاجموه.



وأكدت ياسمين المصرى، أن المسرحية محاكاة للأساطير الشعبية القديمة مثل حسن ونعيمة، ومليئة بالأحداث الدرامية ولغتها قريبة للجمهور، كما أنها تحاول حل مشكلات العصر بمحاكاة لأحداث حصلت قبل ذلك، وتتصدى للإرهاب الفكري.



وأضافت: لقد اخترت المسرح لأنني أبحث عن الفن الحقيقي الذي فقدناه في كثير من الأعمال السينمائية والدرامية بعد أن أصبح الجانب التجارى هو المتحكم بشكل كبير مما أثر على المحتوى الفني.





مسرحية الثانية في الغرام من تأليف وإخراج سامح العلي، وبطولة محمد عبدالحافظ، محمد عبدالجواد، سوسن ربيع، أحمد عبدالله محمود، ياسمين المصري، شمس الشرقاوي.

