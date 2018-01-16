مدير التأمين الصحى بالغربية يشدد على عمل الطوارئ ٢٤ ساعة
شدد الدكتور أحمد جمال الدين المسدى، مدير عام فرع التأمين الصحي بالغربية، على التزام إدارة مستشفى المجمع الطبى بطنطا وفريق العمل بتفعيل وتنفيذ خطة العمل الخاصة بالمستشفى.
جاء ذلك علي خلفية جولة تفقدية لمدير فرع التأمين الصحى بالغربية اليوم، داخل مستشفى المجمع الطبى بطنطا، وبمرافقة الدكتور رائف يوسف، نائب مدير الفرع للشئون الفنية، لمتابعة سير العمل وتقديم الخدمات للمرضى.
ووجه المسدى في تكليفات صادرة لمسئولي المستشفى بانتظام عمل قسم الطوارئ على مدار الـ 24 ساعة بكامل قوته الطبية والفنية والإدارية، وذلك لضمان مواجهة الحالات الطارئة للمرضى وتخفيف كاهل المعاناة عنهم بسرعة تقديم الخدمات الصحية والعلاجية.