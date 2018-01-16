مدير التأمين الصحى بالغربية يشدد على عمل الطوارئ ٢٤ ساعة

جمهور سميرة سعيد يحتفل بعيد ميلادها ويهديها تمثالًا (صور)

فاجأ عدد من جمهور المطربة المغربية سميرة سعيد، بالاحتفال بعيد ميلادها الـ60، وقدموا لها عددًا من الهدايا. وفوجئت الديفا بهدية تحتوي على تمثال منحوت على هيئتها، بالإضافة إلى لوحة مرسومة من أحد محبيها ...