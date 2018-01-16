القاهرة : الثلاثاء 16 يناير 2018
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05:38 ص

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الثلاثاء 16/يناير/2018 - 11:00 ص

«عمارة»: ننتظر أن تكون الإسماعيلية أولى المحافظات الداعمة للسيسى

النائب أشرف عمارة
النائب أشرف عمارة
الإسماعيلية : محمود الكيلانى
dostor.org/2023057

قال النائب أشرف عمارة، عضو مجلس النواب، ومنسق ائتلاف دعم مصر عن منطقة شرق الدلتا والإسماعيلية، إن هناك إقبالًا كبيرًا بالمحافظة لتحرير توكيلات ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة ولاية ثانية، تمهيدًا للانتخابات الرئاسية المقرر لها مارس المقبل.

وأشار "عمارة" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أنه من المنتظر أن تكون الإسماعيلية من أولى المحافظات الداعمة لترشح الرئيس وتحرير التوكيلات، ذلك فى إطار الجهود التى يقوم بها ائتلاف دعم مصر والجهات المنوط بها جمع التوكيلات لدعم ترشحه.

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