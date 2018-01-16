الرئيس السيسى يحصد 15498 توكيل ترشح للرئاسة بالدقهلية

واصلت مكاتب الشهر العقارى بمحافظة الدقهلية استقبال المواطنين، اليوم الثلاثاء، الراغبين فى تحرير توكيلات تأييد للمرشحين بانتخابات رئاسة الجمهورية.



وكان 25 مكتب توثيق للشهر العقاري بالدقهلية قد استعدت لاستقبال طلبات التأييد من خلال موظفي استقبال مزودين بأجهزة التابلت الإلكترونية.



وأشار مصدر بالشهر العقارى، إلى أنه تم تحرير للرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الأيام الماضية 15498 توكيلا.



وأضاف المصدر أنه سيتم حصر توكيلات جميع المرشحين نهاية اليوم "الثامن" بعد الساعة 6 مساء، مؤكدا أن مكاتب التوثيق والشهر العقارى بالدقهلية ستظل تعمل يوميا اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 6 مساء حتى أيام العطلات الرسمية.



كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، قد أعلنت فى وقت سابق أن مكاتب التوثيق والشهر العقاري على مستوى الجمهورية قامت باستخراج قرابة 250 ألف استمارة تأييد حررها المواطنون لمن يرغبون في ترشيحهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.