ضبط 15 قضية تموينية بأسوان

شنت الأجهزة التموينية بمحافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، حملات مشددة، لضبط المخالفين والرقابة على إيقاع الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات حفاظا على أرواح المواطنين.



وأسفرت المخالفات التي تم ضبطها تحت إشراف العميد محمود عوض، مدير المباحث، عن ضبط 15 قضية متنوعة، هى "قضية سلع منتهية الصلاحية، واستخدام أسطوانات البوتاجاز المنزلى داخل المطاعم، وضبط 5 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، 4 قضايا عدم حمل شهادة صحية".



فى الوقت نفسه، تم ضبط قضيتين مخالفات المخابز البلدية وأخرى بيع سلع بأزيد من السعر الرسمي.

