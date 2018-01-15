«التحرير الفلسطينية» تطالب الدول العربية بقطع علاقتها مع أمريكا بشكل ضمني

طالب البيان الختامي للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الإثنين، بتفعيل قرار قمة عمّان 1980 الذي يلزم الدول العربية بقطع جميع علاقاتها مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتنقل سفارتها إليها والذي أعيد تأكيده في عدد آخر من القمم العربية مع الطلب من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي القيام بالمثل.



جاء ذلك بعد يومين من المشاورات، رفضت حضورها حركتي «حماس» و«الجهاد الفلسطيني».