القاهرة : الإثنين 15 يناير 2018
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اقتصاد
الإثنين 15/يناير/2018 - 11:21 م

مصر تطرح مناقصة لشراء قمح للشحن في فبراير

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
dostor.org/2022834

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم الإثنين، إنَّها تسعى لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين في مناقصة للشحن في الفترة من 18 إلى 28 فبراير.

وقال أحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية، إنَّ الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين وقمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي.

ويجب تقديم العروض في موعد أقصاه الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي غدًا الثلاثاء، وستعلن النتيجة بعد الساعة الثالثة والنصف عصرا في نفس اليوم.

ويجب أن تكون العروض على أساس تسليم ظهر السفينة (فوب)، مع تقديم عرض منفصل لتكلفة الشحن.

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