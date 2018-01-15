مبيعات «فولكس فاجن» تسجل مستوى قياسيًا في 2017

قفزت مبيعات شركة "فولكس فاجن" لمستوى قياسي جديد في العام الماضي، بدعم ارتفاع الطلب في أمريكا الشمالية والصين.



وقال مدير المبيعات في الشركة الألمانية العاملة في قطاع تصنيع السيارات، في مؤتمر "ديروت"، أمس الأحد، إنها باعت 6.23 مليون سيارة في عام 2017، بزيادة 4.2% عن مبيعات العام السابق له، مسجلة مستوى قياسيا.



وجاء صعود مبيعات السيارات رغم فضيحة الغش في اختبارات الانعباثات في سبتمبر 2015، والتي تسببت في خسائر بمليارات الدولارات للشركة.



وأوضح "يورغن ستاكمان"، أن شركته تتوقع استمرار نمو الأعمال في عام 2018، مشيرا إلى صعود المبيعات في العام الماضي في الولايات المتحدة والصين بنسبة 5.2% و5.9% على الترتيب.



وأشار إلى أن توسع الإنتاج في السيارات الرياضية دعم صعود المبيعات بصفة عامة.