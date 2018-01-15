«التحرير الفلسطينية» تعتزم تفعيل طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة

أكد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيانه الختامي الصادر مساء الإثنين، استمرار العمل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في أراضي دولة فلسطين المحتلة (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة).



وشدد على أهمية استمرار العمل لتعزيز مكانة دولة فلسطين في المحافل الدولية، وتفعيل طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وتقديم الإحالة حول مختلف القضايا (الاستيطان، الأسرى، العدوان على قطاع غزة) للمحكمة الجنائية الدولية.



وأكد أهمية استمرار الانضمام للمؤسسات والمنظمات الدولية وبما يشمل الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة.