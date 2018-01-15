القاهرة : الإثنين 15 يناير 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
09:03 م

وزيرة الثقافة: أولوياتى إنجاح معرض الكتاب ونشر الوعى بحلايب
07:36 م

«جمال الآخر».. هيكل يكشف أسرار عبدالناصر الشخصية
05:52 م

روسيا تتهم أمريكا بعرقلة عملية السلام في إيران وكوريا الشمالية
05:28 م

مقاتلات بلجيكية وبريطانية ترافق قاذفات روسية فوق بحر الشمال
03:18 م

المقاومة الإيرانية تطالب بتدويل قضية وفاة بحارة «الناقلة سانجى»
01:29 م

ضبط 3 عناصر من «الإرهابية» فى حملة القليوبية
01:22 م

«الإدارية العليا» تؤيد قرار حبيب العادلى بتجديد البطاقة الشخصية كل 7 سنوات
08:00 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 19
05:45 ص

6 عوامل رئيسية لجذب الاستثمار الأجنبي في مصر
06:28 ص

اليوم.. «الحكم الإسرائيلى» على عهد التميمى
04:56 ص

تعرف على مناصب الوزراء الجُدد قبل تولي حقائبهم الوزارية
04:26 ص

«أزمة المحامين».. فرع غرب الإسكندرية يجدد عضوية الأعضاء دون استيفاء شروط النقابة العامة
عالم
الإثنين 15/يناير/2018 - 11:10 م

منظمة التحرير الفلسطينية تدعم اتفاق المصالحة برعاية مصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وائل خورشيد
dostor.org/2022828

أعلن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيانه الختامي، اليوم الإثنين، التمسك باتفاق المصالحة الموقع في مايو 2011 وآليات وتفاهمات تنفيذه وآخرها اتفاق القاهرة 2017، وتوفير وسائل الدعم والإسناد لتنفيذها.

كما شدد على أهمية تمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسئولياتها كاملة في قطاع غزة وفقًا للقانون الأساسي المعدل، ومن ثم إجراء الانتخابات العامة وعقد المجلس الوطني الفلسطيني بما لا يتجاوز نهاية عام 2018، وذلك لتحقيق الشراكة السياسية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبرنامجها، والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تعزيزًا للشراكة السياسية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني.

كما أكد حق الشعب الفلسطيني في ممارسة جميع أشكال النضال ضد الاحتلال وفقًا لأحكام القانون الدولي والاستمرار في تفعيل المقاومة الشعبية السلمية ودعمها وتعزيز قدراتها، وتوفير أسباب الصمود لأبناء القدس، العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وإعادة تشكيل مجلس أمانة العاصمة من خلال صيغة ديمقراطية تمثيلية مناسبة ومتوافق عليها وطنيًا.

وجاء في البيان: «اتخاذ جميع الإجراءات لإسناد شعبنا في قطاع غزة الذي صمد ببطولة أمام الاعتداءات الإسرائيلية والحصار الإسرائيلي ودعم جميع احتياجات صموده بما في ذلك حرية تنقل أفراده واحتياجاته الصحية والمعيشية وإعادة الإعمار وحشد المجتمع الدولي لكسر الحصار على قطاع غزة».

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 6 ساعات

روسيا تتهم أمريكا بعرقلة عملية السلام في إيران وكوريا الشمالية

منذ حوالي 6 ساعات

مقاتلات بلجيكية وبريطانية ترافق قاذفات روسية فوق بحر الشمال

منذ حوالي 9 ساعات

المقاومة الإيرانية تطالب بتدويل قضية وفاة بحارة «الناقلة سانجى»

منذ حوالي 17 ساعة

اليوم.. «الحكم الإسرائيلى» على عهد التميمى

منذ يوم

ارتفاع عدد ضحايا إعصار مدغشقر إلى 51 قتيلا و22 مفقودًا

منذ يوم

الشرطة التونسية تطلق قنابل الغاز لتفريق محتجين بالعاصمة

الآن

فيديو.. الباز عن «المحافظ المرتشي»: السيسي رفض مصافحته

«ابحث مع الشرطة».. سرقة هاتف ضابط أثناء شرائه لحومًا بالمعادي

بالفيديو.. «إهانة الصعايدة» تبكي أحمد موسى على الهواء

محمود فتح الله: خبراتي تؤهلني للمنتخب.. والأهلي سيحسم الدوري (حوار)

الأكثر قراءة

مصدر: تقارير رقابية عن أداء المحافظين أمام السيسي.. وتغيير 7 قريبًا

هشام عبدالباسط.. 10 معلومات عن محافظ المنوفية المتهم بالفساد

أول رد حكومي على إساءة وزير التنمية لـ«الصعايدة»

شقيق محافظ المنوفية: مرتضى منصور يتولى الدفاع عن أخي

ألبومات الصور

زيارة السيسي لمدينة السادات بالمنوفية وافتتاح مشروعات تنموية

جمهور سميرة سعيد يحتفل بعيد ميلادها ويهديها تمثالًا (صور)

متحف الزعيم جمال عبدالناصر

في 2018.. «البلي لسة بيزين الحارات»

نجم الساعة

وزيرة الثقافة: أولوياتى إنجاح معرض الكتاب ونشر الوعى بحلايب

الأكثر قراءة

مصدر: تقارير رقابية عن أداء المحافظين أمام السيسي.. وتغيير 7 قريبًا

هشام عبدالباسط.. 10 معلومات عن محافظ المنوفية المتهم بالفساد

أول رد حكومي على إساءة وزير التنمية لـ«الصعايدة»

شقيق محافظ المنوفية: مرتضى منصور يتولى الدفاع عن أخي

كشكول

رئيس جامعة كفر الشيخ: نستطيع القضاء على الأمية خلال عام واحد

الخولي: جامعة المنوفية تمكنت من محو أمية 12 ألف شخص

رهـن التخرج في الجامعة بمحو أمية 5 أفـراد.. محاولة جادة أم شعار مستهلك!

تعرف على شروط المشاركة في مسابقة الروبوت بالأكاديمية الدولية للتنمية المهنية

القصة الكاملة لرسوب 1200 طالب في امتحان "طب المنصورة"

ads
منوعات

بالفيديو.. زوار متحف جمال في رحاب ناصر الشعب: لماذا رحلت؟

«النحاسين» مدرسة عبد الناصر.. أنشأها محمد علي وألغاها مبارك (فيديو)

«Wheels 3».. عربية «ريد فيلفيت» برعاية إسراء وخطيبها (صور)

المثقف

بدء مناقشة رواية «التجربة الصينية» بورشة الزيتون (صور)

ولاد الكار

المسلماني يودع حياة العزوبية: إنجي خطفت قلبه من «الطبعة الأولى»

الأبراج اليوم

ماذا قال برج محافظ المنوفية المُرتشي؟

الصحة

«يد 3D».. أحدث ابتكارات التكنولوجيا للأطفال المعاقين

الدستور على فيسبوك
ads