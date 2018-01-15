منظمة التحرير الفلسطينية تدعم اتفاق المصالحة برعاية مصر

أعلن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيانه الختامي، اليوم الإثنين، التمسك باتفاق المصالحة الموقع في مايو 2011 وآليات وتفاهمات تنفيذه وآخرها اتفاق القاهرة 2017، وتوفير وسائل الدعم والإسناد لتنفيذها.



كما شدد على أهمية تمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسئولياتها كاملة في قطاع غزة وفقًا للقانون الأساسي المعدل، ومن ثم إجراء الانتخابات العامة وعقد المجلس الوطني الفلسطيني بما لا يتجاوز نهاية عام 2018، وذلك لتحقيق الشراكة السياسية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبرنامجها، والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تعزيزًا للشراكة السياسية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني.



كما أكد حق الشعب الفلسطيني في ممارسة جميع أشكال النضال ضد الاحتلال وفقًا لأحكام القانون الدولي والاستمرار في تفعيل المقاومة الشعبية السلمية ودعمها وتعزيز قدراتها، وتوفير أسباب الصمود لأبناء القدس، العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وإعادة تشكيل مجلس أمانة العاصمة من خلال صيغة ديمقراطية تمثيلية مناسبة ومتوافق عليها وطنيًا.



وجاء في البيان: «اتخاذ جميع الإجراءات لإسناد شعبنا في قطاع غزة الذي صمد ببطولة أمام الاعتداءات الإسرائيلية والحصار الإسرائيلي ودعم جميع احتياجات صموده بما في ذلك حرية تنقل أفراده واحتياجاته الصحية والمعيشية وإعادة الإعمار وحشد المجتمع الدولي لكسر الحصار على قطاع غزة».