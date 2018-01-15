براءة فلاح أشهر «مطواة» في وجه مقرئ بالشرقية لحلاوة صوته

قضت محكمة جُنح ديرب نجم بمحافظة الشرقية، اليوم الاثنين، ببراءة فلاح من التهم المنسوبة إليه في واقعة قيامه بإشهار "مطواة" في وجه مقرئ بعزاء أحد الأهالي بقرية "صافور" التابعة لدائرة مركز ديرب نجم.



تعود تفاصيل الواقعة لشهر أغسطس الماضي، عندما تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد بضبط السيد.ع.ا" 47 عامًا، فلاح، مقيم بقرية "صافور"، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرفع "مطواة" على الشيخ سيد طنطاوي، أثناء تلاوته للقرآن، خلال عزاء بالقرية.



وبسؤال المتهم عن الواقعة، أقر أنه فعل ذلك حبًا في تلاوة الشيخ للقرآن، مناشدًا إياه استكمال القراءة وعدم إنهائها، قبل أن يستجيب المقرئ، ويستكمل القراءة، وسط حالة من الاندهاش بين المُعزين.



تم ضبط المتهم والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة وتحرّر عن ذلك المحضر رقم 19455 جنح ديرب نجم لسنة 2017.