الحكومة الليبية تدين الهجوم على مطار معيتيقة وتحذر من تهريب السجناء

أدانت الحكومة الليبية (المؤقتة)، الهجوم على مطار معيتيقة، معتبرة الهجوم محاولة لتدمير المطار وتهريب الإرهابيين، معربة عن بالغ القلق على أرواح المدنيين الآمنين والممتلكات العامة والخاصة والتي تعرضت للخطر إثر الهجوم غير المسئول على محيط المنفذ الجوي الوحيد في العاصمة طرابلس المتمثل في مطار معيتيقة الدولي.



وحذر بيان صادر عن الحكومة أوردته صحيفة "المرصد" الليبية، مساء اليوم، من احتمالية تهريب السجناء الذين يتهم المئات منهم بالضلوع في قضايا إرهابية وفروا تحت وطيس ضربات الجيش من بنغازي ودرنة، محملة المسئولية لكل من يقف خلف هذا الهجوم الذي وصفته بالجبان.

