القاهرة : الإثنين 15 يناير 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
09:03 م

وزيرة الثقافة: أولوياتى إنجاح معرض الكتاب ونشر الوعى بحلايب
07:36 م

«جمال الآخر».. هيكل يكشف أسرار عبدالناصر الشخصية
05:52 م

روسيا تتهم أمريكا بعرقلة عملية السلام في إيران وكوريا الشمالية
05:28 م

مقاتلات بلجيكية وبريطانية ترافق قاذفات روسية فوق بحر الشمال
03:18 م

المقاومة الإيرانية تطالب بتدويل قضية وفاة بحارة «الناقلة سانجى»
01:29 م

ضبط 3 عناصر من «الإرهابية» فى حملة القليوبية
01:22 م

«الإدارية العليا» تؤيد قرار حبيب العادلى بتجديد البطاقة الشخصية كل 7 سنوات
08:00 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 19
05:45 ص

6 عوامل رئيسية لجذب الاستثمار الأجنبي في مصر
06:28 ص

اليوم.. «الحكم الإسرائيلى» على عهد التميمى
04:56 ص

تعرف على مناصب الوزراء الجُدد قبل تولي حقائبهم الوزارية
04:26 ص

«أزمة المحامين».. فرع غرب الإسكندرية يجدد عضوية الأعضاء دون استيفاء شروط النقابة العامة
عالم
الإثنين 15/يناير/2018 - 11:05 م

الحكومة الليبية تدين الهجوم على مطار معيتيقة وتحذر من تهريب السجناء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
عبير سليم
dostor.org/2022824

أدانت الحكومة الليبية (المؤقتة)، الهجوم على مطار معيتيقة، معتبرة الهجوم محاولة لتدمير المطار وتهريب الإرهابيين، معربة عن بالغ القلق على أرواح المدنيين الآمنين والممتلكات العامة والخاصة والتي تعرضت للخطر إثر الهجوم غير المسئول على محيط المنفذ الجوي الوحيد في العاصمة طرابلس المتمثل في مطار معيتيقة الدولي.

وحذر بيان صادر عن الحكومة أوردته صحيفة "المرصد" الليبية، مساء اليوم، من احتمالية تهريب السجناء الذين يتهم المئات منهم بالضلوع في قضايا إرهابية وفروا تحت وطيس ضربات الجيش من بنغازي ودرنة، محملة المسئولية لكل من يقف خلف هذا الهجوم الذي وصفته بالجبان.

موضوعات متعلقة

حكومة الوفاق الليبية تؤكد إلغاء جميع الرحلات بمطار معيتيقة

«الرئاسى الليبى» يعلن حالة الطوارئ فى محيط مطار معيتيقة

20 قتيلًا في اشتباكات مطار معيتيقة الدولي بليبيا

اقرأ أيضًا
منذ يوم

دفن 31 جثة مجهولة الهوية في ليبيا

منذ يومين

إجراءات جديدة لصالح العاطلين عن العمل والفقراء فى تونس

منذ 4 أيام

مواجهات عنيفة بين قوات هادي والحوثيين بتعز والجوف اليمنية

منذ 6 أيام

ميليشيات الحوثى تنهب شركات الصرافة فى صنعاء

منذ أقل من شهر

جلسة بمجلس الأمن اليوم بشأن الاحتجاجات الإيرانية

منذ أقل من شهر

كواليس مغادرة السفير السوداني من القاهرة

الآن

أرض الخطر.. كيف يعيش الطلاب والمعلمون في سيناء؟

فيديو.. الباز عن «المحافظ المرتشي»: السيسي رفض مصافحته

«ابحث مع الشرطة».. سرقة هاتف ضابط أثناء شرائه لحومًا بالمعادي

بالفيديو.. «إهانة الصعايدة» تبكي أحمد موسى على الهواء

الأكثر قراءة

مصدر: تقارير رقابية عن أداء المحافظين أمام السيسي.. وتغيير 7 قريبًا

هشام عبدالباسط.. 10 معلومات عن محافظ المنوفية المتهم بالفساد

أول رد حكومي على إساءة وزير التنمية لـ«الصعايدة»

شقيق محافظ المنوفية: مرتضى منصور يتولى الدفاع عن أخي

ألبومات الصور

زيارة السيسي لمدينة السادات بالمنوفية وافتتاح مشروعات تنموية

جمهور سميرة سعيد يحتفل بعيد ميلادها ويهديها تمثالًا (صور)

متحف الزعيم جمال عبدالناصر

في 2018.. «البلي لسة بيزين الحارات»

نجم الساعة

وزيرة الثقافة: أولوياتى إنجاح معرض الكتاب ونشر الوعى بحلايب

الأكثر قراءة

مصدر: تقارير رقابية عن أداء المحافظين أمام السيسي.. وتغيير 7 قريبًا

هشام عبدالباسط.. 10 معلومات عن محافظ المنوفية المتهم بالفساد

أول رد حكومي على إساءة وزير التنمية لـ«الصعايدة»

شقيق محافظ المنوفية: مرتضى منصور يتولى الدفاع عن أخي

كشكول

رئيس جامعة كفر الشيخ: نستطيع القضاء على الأمية خلال عام واحد

الخولي: جامعة المنوفية تمكنت من محو أمية 12 ألف شخص

رهـن التخرج في الجامعة بمحو أمية 5 أفـراد.. محاولة جادة أم شعار مستهلك!

تعرف على شروط المشاركة في مسابقة الروبوت بالأكاديمية الدولية للتنمية المهنية

القصة الكاملة لرسوب 1200 طالب في امتحان "طب المنصورة"

ads
منوعات

فيديوجراف.. «انطلاق الأوكازيون الشتوي وترشح سما للرئاسة» أبرز 5 أخبار اليوم

بالفيديو.. زوار متحف جمال في رحاب ناصر الشعب: لماذا رحلت؟

«النحاسين» مدرسة عبد الناصر.. أنشأها محمد علي وألغاها مبارك (فيديو)

المثقف

بدء مناقشة رواية «التجربة الصينية» بورشة الزيتون (صور)

ولاد الكار

المسلماني يودع حياة العزوبية: إنجي خطفت قلبه من «الطبعة الأولى»

الأبراج اليوم

ماذا قال برج محافظ المنوفية المُرتشي؟

الصحة

«يد 3D».. أحدث ابتكارات التكنولوجيا للأطفال المعاقين

الدستور على فيسبوك
ads