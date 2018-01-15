قوات الأمن السعودي تصفي أحد الإرهابيين في العوامية

أطلقت قوات أمن الدولة السعودية في عملية مداهمة النار، اليوم، على أحد المتورطين في قتل رجل أمن ببلدة العوامية شرقي المملكة، وذلك في عملية أمنية ناجحة.



وأوضحت مصادر سعودية، أن العملية انتهت بمقتل الإرهابي «عبدالله ميرزا القلاف» في بلدة العوامية، وهو أحد المتورطين في حادثة اغتيال الجندي عبدالله القحطاني قبل شهرين، حيث أطلق النار عليه بينما كان يقف بسيارته عند إحدى الإشارات المرورية بمحافظة القطيف، وذلك حسب ما نقل موقع «عاجل» السعودي.

