الأردن تقر الدعم النقدي.. وتمنح الفرد 27 دينارًا سنويًا

أقر مجلس الوزراء الأردني، في جلسته، اليوم، صرف دعم نقدي للأسر الأردنية التي لا يزيد مجموع دخل أفرادها عن 12000 دينار سنويًا، وللأفراد الذين لا يزيد دخلهم السنوي عن 6000 آلاف دينار أردني سنويًا.



وأوضحت صحيفة «الدستور» الأردنية، أن الحكومة حرصت على تحويل الدعم للفئات المستحقّة من العاملين في القطاع العام ومنتسبي القوّات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية، بدفعة واحدة سنويّة على راتب شهر فبراير المقبل.



كما طلبت الحكومة من غير هذه الفئات تقديم طلبات الحصول على الدعم النقدي، وفي هذا الشأن خصّص مجلس الوزراء مبلغ 27 دينارًا دعم سنوي للأفراد المستحقّين الذين تنطبق عليهم معايير الدعم، و33 دينارًا حصة مخصصة للفرد الواحد من أفراد الأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية البالغ عددهم حوالي 344 ألف مواطن.



كما تضمنت تعليمات صرف الدعم النقدي لعام 2018م أيضًا شمول أبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة المقيمين على أرض الأردن بصرف الدعم النقدي بواقع 27 دينارًا لكل فرد تنطبق عليه معايير استحقاق الدعم.



وخصصت الحكومة 171 مليون دينار في الموازنة كدعم نقدي مباشر للمستحقّين، حيث يبلغ عدد المستفيدين من الدعم، حوالي 6.2 مليون نسمة من أصل 7.8 مليون مواطن أردني.