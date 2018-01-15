عاجل.. منظمة التحرير تعلن وقف التنسيق مع إسرائيل

أصدر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بيانه الختامي، اليوم الاثنين، بعد مشاورات استمرت ليومين، بدأت أمس، وطالب في البيان بوقف التنسيق مع اسرائيل، وتعليق الاعتراف بها، أو الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.



ووجدد البيان المطالبة بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وتكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.



كما أكد أن الهدف المباشر هو استقلال دولة فلسطين، مما يتطلب الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة.



ورفض أي طروحات أو أفكار للحلول الانتقالية أو المراحل المؤقتة بما فيها ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة.



ولفت إلى أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة.



كما أدان بيان المجلس المركزي عمليات تسريب ممتلكات الطائفة الأرثوذكسية للمؤسسات والشركات الإسرائيلية ويدعو لمحاسبة المسئولين عن ذلك.



