بالفيديو.. زوار متحف جمال في رحاب ناصر الشعب: لماذا رحلت؟

بالتزامن مع ذكرى ميلاد الزعيم جمال عبد الناصر والذي أتمّ اليوم قرن من الزمن منذ مولده سنة 1918، لم ينس المصريون التّرحم عليه بأشكال مختلفة إحياءً لذكراه.



«الدستور» ترصد زوّار متحف ناصر في منشية البكري بمصر الجديدة، الذي اتخذه خالد الذكر منزلًا بعدها تحوّل إلى متحف يضم جميع مقتنياته الشخصية، حيث اتجه إليه أناس من جميع الجنسيات عربية ومقيمين.



«جمال عبدالناصر يستحق المجيء إليه ولو كانت المسافة أضعافًا مضاعفة»، هكذا قال حسن حمدي، 55 عامًا، مواطن قدم من الإسكندرية لإحياء ذكرى جمال.



ويقول حسن لـ«الدستور»: "جيت هنا أجدّد عهدي مع الزعيم وعلى عهده ودربه سائرون، مؤكدًا قول قائد ثورة 1952: "ما أخذ بالقوة لا يسترد إلاّ بالقوة من أوطانًا وأراضينا الفلسطينية المحتلة من كيان الصهيوني الغاصب".



رحمك الله يا زعيم يا مؤسس العدل والعدالة الاجتماعية وأذبت الفوارق بين الطبقات ويا مَن جعلت قيمة للعامل والفلاح المصري.



وقال آخر:"مش أول مرة آجي المتحف وعلى طول بأكون متواجد في أغلب المناسبات 28 سبتمبر و15 يناير، في المتحف الواحد بيطلع على فترة مهمة جدًا من تاريخ مصر الخمسينيات والستينيات والأحداث اللّي واكبت هذه الفترة والتحول التاريخي".



وتابع: "التمس حزن مصر في ذكرى وفاته وأنا من مواليد قرية في أسيوط أذكر حينها أن القرية بأكلمها بكت في الشوارع"، ويواصل: الحزن لم يقتصر على قرى ومحافظات مصر بل كل الدول العربية المجاورة بجميع عواصمها ولأول مرة خرجت نساء السعودية للمشاركة في الحزن عليه.



فيما ذكر جمال محمد عبد السميع القادم من أسيوط:"جاي مخصوص من أسيوط ذكراه بتمثل علامة بارزة في تاريخ مصر، أثرت ذكراه شهدته بالعدالة الاجتماعية ووضع قيمة للفلاح المصري، الحياة تغيرت من فقر إلى غنى ومن جهل إلى تعليم".