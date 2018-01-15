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أحزاب ونقابات
الإثنين 15/يناير/2018 - 10:37 م

23 يناير.. غلق باب التقدم بمعهد محاماة البحيرة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
الحسين عبيد
dostor.org/2022811

تغلق نقابة المحامين في شمال البحيرة، باب الالتحاق بمعهد المحاماة 23 يناير الجاري، تحت رعاية النقيب، عبدالمنعم عودة، وإشراف هاني الشهاوي، عضو مجلس النقابة العامة عن شمال البحيرة.

وقال تامر مجاهد، عضو مجلس نقابة شمال البحيرة، إنه تم تحديد يوم الثلاثاء الموافق الثالث والعشرين من شهر يناير الجاري، لغلق باب تلقي الاشتراكات من محامي البحيرة قيد الجدول العام، مشيرًا إلى أن مصروفات الدراسة 400 جنيه.

وأوضح أن بدء الدراسة، يوم الأحد، الموافق الرابع من شهر فبراير المقبل، مشيرًا إلى عقد امتحان شفوي وتحريري عقب نهاية مدة الدراسة، ومنح المحامي شهادة بإنهاء التدريب والدراسة بالمعهد.

يذكر أن معهد المحاماة يقام على مستوى جميع النقابات تحت إشراف نقيب المحامين سامح عاشور.

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