القاهرة : الإثنين 15 يناير 2018
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الإثنين 15/يناير/2018 - 10:36 م

أب يقتل نجله بسبب خلافات أسرية في مصر القديمة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
حنان نبيل
dostor.org/2022810

لقي شاب مصرعه على يد والده بعدما أمطره بوابل من الطلقات النارية من سلاح آلي، بسبب رده عليه بالسباب في مشاجرة بينهم، بسبب خلافات أسرية بمنطقة مصر القديمة.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا من الأهالي بمقتل شاب على يد والده، وبالانتقال والفحص تبين مصرع «محمد. ا» على يد والده، بعدما أطلق عليه طلقات نارية من سلاح آلي إثر نشوب مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات أسرية، تطورت إلى مشاجرة ورد الشاب على والده وسبه، فأطلق عليه 7 طلقات نارية ولقي مصرعه في الحال، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

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