الهندسة العسكرية الليبية تطالب بإغلاق المناطق المحررة حديثا بعد سقوط 25 قتيلًا

طالب الناطق باسم صنف الهندسة العسكرية الليبية، علي العوامي، الجهات الأمنية بإغلاق المناطق وسط البلاد وسوق الحوت وسي أخريبيش، لكثرة الألغام والمفخخات المزروعة بها.



وأوضح العوامي في تصريح له أن المناطق المحررة حديثا مثل أخريبيس ووسط البلاد أطاحت بكثير من المواطنين وحتى العسكريين منذ تحرير بنغازي إلى اليوم ووصلت إحصائية الشهداء والجرحى إلى اليوم قرابة 25 مواطنا وعسكريا.



ودعا "العوامي" إلى ضرورة التعميم والنشر على أوسع نطاق والمطالبة بعدم الدخول لهذه المناطق وضرورة الإسراع في اتخاذ قرار حيال ذلك إلى حين اكتمال صنف الهندسة العسكرية من تمشيطها وإزالة الألغام.