«يد 3D».. أحدث ابتكارات التكنولوجيا للأطفال المعاقين

«كاميرون هايت».. صاحب الخمسة أعوام، طفل ولد مع عيب وراثي أثر على تطور يديه، وتسبب في دمج أصابعة مع بعضها.



ووفقًا لموقع «مترو» فقد خضع هايت، لأكثر من 15 عملية جراحية من أجل فصل الأصابع التي لم تؤتِ ثمارها.



وتوصل عدد من الأطباء بابتكار يد ثري دي، فهي عبارة عن تصصميم صمم بشكل ثردي، وتم انتاجه من مواد بلاستيكية، حيث يشبه اليد.



أطلق المصممين عليه اسم "أداة تخيل 5000"، حيث تساعد الأطفال الذين يعانون من الاعاقة بالايدي، أو التشوهات.



ويساعد الابتكار الجديد الأطفال في الإمساك بالقلم، إضافة إلى الهواتف، الأمر الذي تسبب في عودة الحياة الطبيعة بالنسبة للأطفال المعاقين.