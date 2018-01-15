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الإثنين 15/يناير/2018 - 10:16 م

بالصور.. استمرار مسلسل الدماء على قضبان البدرشين بعد مصرع الحالة الحادية عشر.. والأهالي تحذر المحافظ: «ماتنساش أنك ابن المدينة»

بالصور.. استمرار
الحسين عبيد
dostor.org/2022805

شهدت مدينة البدرشين بمحافظة الجيزة وفاة الحالة العاشرة على قضبان السكك الحديدية الأسبوع الماضي، وفي ذات المكان الذي يلقبه الأهالي بـ«فتحة الموت» التي يقع فريستها مواطنون ينزفون دماءهم على السكك الحديدية دون ذنب، إلا بدافع سوء الإدارة الإنشائية التي شهدتها المدينة في الآونة الأخيرة.

وكان آخر هذه الوقائع في 10 يناير الجاري لشاب يدعى عبدالرحمن حسن فخري عبدالتواب الطوانسي، الذي راحت دماؤه على قضبان السكك الحديدية من «فتحة الموت» بسبب إهمال المسؤولين ومماطلتهم في خدمة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وهدد الأهالي بتنظيم وقفات احتجاجية للتنديد بتجاهل المسؤولين لمطالب الأهالي بإنشاء كوبري للمشاه أو بإعادة فتح المزلقان المغلق مرة ثانية، إلا أن عقلاء المدينة تدخلوا وهدأوا الأهالي لحين إيجاد حلول مع المسؤولين.

الجدير بالذكر أن كمال الدالي، محافظ الجيزة الحالي، يعد من مدينة البدرشين وأحد أبناء أكبر العائلات بالمدينة، إلا أنه نقل مسكنه إلى خارج المدينة منذ سنوات.

«الدستور» حاورت عدد من أهالي المدينة للوقوف على سبب استمرار أزمة ضحايا السكك الحديدية في المدينة، حيث أجمعوا أن إغلاق فتحة «المزلقان» التي كانت موجودة قبل بناء الكوبري الذي ساهم في تصعيب المهام على المواطنين من المرور على جانبي السكك الحديدية وألزمهم بالصعود مع السيارات لمرور عدة أمتار.

وقال أحمد سعيد، 28 عام، إن المنطقة في بداية الأمر كان يوجد بها مزلقان لمرور السكك الحديدية، ثم قرر المسؤولون بشكل مفاجئ إغلاقه لبناء كوبري البدرشين، والذي كان من المزمع افتتاحه بحضور المحافظ وقيادات أخرى خلال الشهور الماضية بعد أن انتهت الشركة المتعاقدة معهم على بنائه، إلا أنهم رفضوا الافتتاح بسبب سوء التخطيط الإنشائي له، وعدم وجود قيمة أو جدوى له، مشيرًا إلى أن الكوبري صرف ملايين من ميزانية الدولة دون أن يكون له منفعة للمواطن.

وتابع سعيد أن الأهالي صنعوا فتحة في الجدران المجاورة للمزلقان المغلق لمرور السكة الحديد بدلًا من صعود الكوبري، لافتًا إلى أن أغلب حالات الضحايا تأتي بسبب رؤيتهم قطار واحد قادم من بعيد فينتظروا مروره ليمروا، ولكنهم يفاجأوا بقطار قادم من الاتجاه الآخر ليدهسهم على الفور.

وأشار سيد علي، 45 عام، أن محافظ الجيزة اللواء كمال الدالي الذي يعد من أبناء مدينة البدرشين، عليه التدخل فورًا لإنقاذ أهله وناسه، محذرًا من أن يغفلهم أو يتجاهل طلباتهم المشروعة، خاصةً في ظل إهمال المسؤولين في المدينة، مشددًا: «كل يوم بنشوف دم على السكك الحديدية علشان كوبري فاشل»، مطالبًا بإنشاء كوبري مشاه طول 250 مترًا أو فتح المزلقان أفضل من تشييد الكوبري.

وأكد على ضرورة محاسبة المسؤول عن إنشاء هذا الكوبري الذي تسبب في أضرار جسيمة للمواطنين، بالإضافة إلى صرف ملايين من الجنيهات «على الفاضي».

وأضاف عادل المتناوي أن محافظ الجيزة مقصر بشكل كبير في تعزيز الخدمات المقدمة داخل المدينة، مطالبًا بسرعة فتح «المزلقان القديم» وإغلاق «فتحة الموت»، قائلًا: «المفروض المحافظ اللي من البدرشين يهتم بأهله شوية»، مستشهدًا بتردي خدمات النظافة والصرف الصحي بالمدينة، مطالبًا منه النزول في زيارة غير رسمية ليرى البلطجة التي تشهدها المدينة من سائقي التوك توك في الشوارع.

وعن نواب الدائرة قدم بكر أبو غريب وصبحي الدالي، نواب الدائرة، بالمستندات الأدلة التي تؤكد عدم تقصيرهم في غلق «فتحة الموت» بالبدرشين، مؤكدين على أنهم طرحوا وقائع الضحايا في مخاطبات رسمية للجهات المسؤولة، ولم يدخروا جهدًا في الاتصال أو مخاطبة جميع المسؤولين لوقف نزيف الموت لمواطني البدرشين.

وأوضح بكر أبو غريب عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أنه تلقى أنباء الضحايا ببالغ الحزن والآسى، ولم يقصر في أي حق من حقوق أبنائه وبناته وأشقائه من أهالي الدائرة، مستطردًا: «لأننا معرضون لنفس هذا المصير المفجع وقد يتعرض أحد أبنائي أو أشقائي أو أبناء عمومتي لهذا المصير، وأرجو من جميع أهلي وأحبابي وإخوتي بالدائرة أن يرجعو إلينا قبل الخوض في مثل هذا الأمور، وقبل أن يتهمونا بالتقصير في حق من حقوقهم».

وأكد أن لديه مستندات بخطابات رسمية إلى محافظ الجيزة السابق والحالي والجهات الأخرى، مشيرًا إلى أن الخطاب الأول كان بتاريخ 24112015 وبعد تشريفنا بالعضوية بأقل من شهر خاطبنا محافظ الجيزة الأسبق الدكتور علي عبدالرحمن وورد الينا الرد بتاريخ 5122015 ومرة أخرى بتاريخ 12122015، وتم مخاطبة اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزه بتاريخ 1982016 وورد إلينا الرد بتاريخ 692016
وتمت مخاطبة السيد وزير الدفاع بنفس التاريخ 1982016

وشدد النائب قائلًا: «لن ندخر جهدًا ولن نتوانى عن بذل أي مجهود حتى يتم وضع حل مناسب يرضي جميع أهالي البدرشين بخصوص فتحة الموت».

بالصور.. استمرار مسلسل الدماء على قضبان البدرشين بعد مصرع الحالة الحادية عشر.. والأهالي تحذر المحافظ: «ماتنساش أنك ابن المدينة»
بالصور.. استمرار مسلسل الدماء على قضبان البدرشين بعد مصرع الحالة الحادية عشر.. والأهالي تحذر المحافظ: «ماتنساش أنك ابن المدينة»
بالصور.. استمرار مسلسل الدماء على قضبان البدرشين بعد مصرع الحالة الحادية عشر.. والأهالي تحذر المحافظ: «ماتنساش أنك ابن المدينة»
بالصور.. استمرار مسلسل الدماء على قضبان البدرشين بعد مصرع الحالة الحادية عشر.. والأهالي تحذر المحافظ: «ماتنساش أنك ابن المدينة»
بالصور.. استمرار مسلسل الدماء على قضبان البدرشين بعد مصرع الحالة الحادية عشر.. والأهالي تحذر المحافظ: «ماتنساش أنك ابن المدينة»
بالصور.. استمرار مسلسل الدماء على قضبان البدرشين بعد مصرع الحالة الحادية عشر.. والأهالي تحذر المحافظ: «ماتنساش أنك ابن المدينة»
بالصور.. استمرار مسلسل الدماء على قضبان البدرشين بعد مصرع الحالة الحادية عشر.. والأهالي تحذر المحافظ: «ماتنساش أنك ابن المدينة»
بالصور.. استمرار مسلسل الدماء على قضبان البدرشين بعد مصرع الحالة الحادية عشر.. والأهالي تحذر المحافظ: «ماتنساش أنك ابن المدينة»
بالصور.. استمرار مسلسل الدماء على قضبان البدرشين بعد مصرع الحالة الحادية عشر.. والأهالي تحذر المحافظ: «ماتنساش أنك ابن المدينة»
بالصور.. استمرار مسلسل الدماء على قضبان البدرشين بعد مصرع الحالة الحادية عشر.. والأهالي تحذر المحافظ: «ماتنساش أنك ابن المدينة»
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