ماذا قال برج محافظ المنوفية المُرتشي؟

كشف برج الميزان الذي ينتمي إليه محافظ المنوفية المرتشي الدكتور هشام عبدالباسط المولود في 1 أكتوبر 1971 على الصعيد المهني والعاطفى والصحي.



وجاءت قراءة برج الميزان، والذي يبدأ من 9/21 إلى 10/20، ليوم الإثنين، ليقول على:

الصعيد المهني: هدوئك الذى يصل إلى حد البرود يثير غضب بعض المقربين منك فى العمل فانتبه لذلك.



وعلى الصعيد العاطفي: تنعم بأجواء عاطفية جميلة مع الحبيب وتتلقى بعض النصائح منه.



على الصعيد الصحي: لا تهمل شعورك بالصّداع وحسّن من تناولك للأطعمة المفيدة من الناحية الصحية.



وبرج الميزان واحد من الأبراج التى تتسم بحب الحكمة وكل ما هو جميل، وهو من مواليد الأبراج الهوائية، ويعد الهضبة عمرو دياب أبرز مواليد برج الميزان.