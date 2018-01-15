مشرّدان يفضلان الشارع على دور الرعاية الاجتماعية

رفض رجل مشرد يتواجد أسفل نزلة الرماية من ناحية الطريق الدائري مساعدة فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي الذي كان قد تلقى بلاغًا في هذا الشأن على بوابة شكاوي الحكومة.



وقام الفريق بمحاولات عديدة لإقناع المشرد بنقله إلى دار رعاية اجتماعية تنقذه من التشرد وتحقق له احتياجاته في هذا الشتاء البارد وتحفظ كرامته؛ لكن الرجل ردد عدة مرات: "أنا لا أريد مساعدة من أحد ولا أريد التحدث مع أحد".



كما رفضت سيدة تدعى فاطمة البقاء في الشارع رافضة مساعدة الفريق؛ قائلة: "أنا مش عايزه أروح دار رعاية.. أنا عايزة سكن خاص وأشوف بناتي".



ولم يكن مع السيدة المشردة أي أوراق ثبوتية كما أنها لم ترد الحديث عن طبيعة مشكلاتها مفضلة الشارع على دور الرعاية الاجتماعية.



كان فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن تلقى بلاغًا على بوابة الشكاوى الحكومية يفيد بتواجد السيدة بلا مأوى.