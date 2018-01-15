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الإثنين 15/يناير/2018 - 10:02 م

أمين مجلس وزراء الداخلية العرب يصل القاهرة

محمد بن على كومان
محمد بن على كومان
محمود السعدى
dostor.org/2022797

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، الدكتور محمد بن على كومان، أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب، قادما من الكويت في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام في إطار جولة بالدول العربية لبحث آخر التطورات الأمنية بالمنطقة.

ويلتقي أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب، خلال زيارته لمصر مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات، بينهم اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، لدعوته لحضور الاجتماع المقبل لمجلس وزراء الداخلية العرب، المقرر عقده بالجزائر مارس المقبل، واستعراض جدول أعمال الاجتماع وبحث آخر التطورات الأمنية على الساحة العربية خاصة مواجهة التنظيمات الإرهابية.
ووصل أمين مجلس وزراء الداخلية العرب، على متن طائرة الخطوط الجوية الكويتية القادمة من الكويت.

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