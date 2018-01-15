مصدر: تقارير رقابية عن أداء المحافظين أمام السيسي.. وتغيير 7 قريبًا

كشف مصدر مطلع، عن انتهاء هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات، من إعداد تقارير عن أداء المحافظين، لتقديمها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس الحكومة شريف إسماعيل، ووزير التنمية المحلية الجديد اللواء أبوبكر الجندى.



وأضاف المصدر، لـ«الدستور»، أن تغيير المحافظين سيكون محدودًا، وقد يشمل ٧ محافظين فقط، وتعيين محافظ جديد للمنوفية بعد إلقاء القبض على المحافظ، أمس، متلبسًا بالرشوة، مشيرًا إلى أن تلك التقارير تتم بشكل دورى، تمهيدًا لإجراء حركة محافظين خلال أيام.



وأرجع المصدر، إعداد تلك التقارير، خلال اليومين الماضيين، إلى شكاوى أعضاء مجلس النواب من ضعف التواصل، وفشل المحافظين فى ملف استرداد الأراضى، وعدم تنفيذ تعليمات الرئيس، وعدم تفاعلهم مع شكاوى المواطنين، أو الاستجابة لتكليفات توفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة، خاصةً فى المناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن التقارير أثبتت عدم كفاءة بعض المحافظين فى ملفاتهم.