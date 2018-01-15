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الإثنين 15/يناير/2018 - 10:16 م

«النحاسين» مدرسة عبد الناصر.. أنشأها محمد علي وألغاها مبارك (فيديو)

مدرسة النحاسين
مدرسة النحاسين
عبدالله هشام
dostor.org/2022631

بين أروقة شارع «المعز لدين الله الفاطمي» في حي الأزهر التاريخي، أقام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قبل 93 عامًا في حي الجمالية الشعبي، عند عمه «خليل حسين» لمدة ثلاث سنوات، درس خلالها في مدرسة «النحاسين الابتدائية»، بدءًا من عام 1925، وكان يسافر لزيارة أسرته بالخطاطبة في العطلات المدرسية، وبمرور الزمان تحولت المدرسة من النحاسين الأميرية إلى متحف النسيج الوطني.

يرجع أصل المدرسة إلى سبيل النحاسين الذي أنشأه محمد علي باشًا مؤسس مصر الحديثة على روحه ابنه اسماعيل باشا، الذي توفي في السودان سنة 1826، بحسب الدكتور إيهاب الخطيب أمين متحف النسيج المصري السابق.

وقال «الخطيب»، إنَّ السبيل كان عبارة عن حجرة مربعة الشكل، مرصوفة بالرخام لتبريد المياه، وتحتوي على أوانٍ خاصة للشرب تعلوها حجرة «الكُتاب»؛ لتعليم أطفال المسلمين القرآن الكريم، بينما كانت تضم مدرسة وليس كُتابًا في عصر محمد علي باشا.

وأضاف: أن السبيل تعرض السبيل لبعض الإهمال حتى تم تحويله لمدرسة النحاسين الأميرية للمرحلة الإبتدائية، وكان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أحد أشهر طلابها قبل ثورة يوليو 1954.

بعد مرور أكثر من عقدين على إنشاء السبيل قامت وزارة الثقافة بتحويل المدرسة إلى متحف للنسيج المصري في 2005، الذي يعتبر 3 متاحف للنسيج على مستوى العالم، ويضم الكثير من المقتنيات النادرة لمراحل صناعة النسيج عبر العصور بدءًا من العصر الفرعوني مرورًا بالعصر الروماني القبطي والعصر الإسلامي، والدولة الأموية والعباسية والفاطمية والمملوكية والأيوبية وصولًا للعصر العثماني، ومن بين القطع الأثرية المهمة التي يضمها المتحف هي أحزمة كسوة الكعبة الشريفة التي كانت تُصنع في مصر بحي الخرنفش.

«النحاسين» مدرسة عبد الناصر.. أنشأها محمد علي وألغاها مبارك (فيديو)
«النحاسين» مدرسة عبد الناصر.. أنشأها محمد علي وألغاها مبارك (فيديو)
«النحاسين» مدرسة عبد الناصر.. أنشأها محمد علي وألغاها مبارك (فيديو)
«النحاسين» مدرسة عبد الناصر.. أنشأها محمد علي وألغاها مبارك (فيديو)
«النحاسين» مدرسة عبد الناصر.. أنشأها محمد علي وألغاها مبارك (فيديو)
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