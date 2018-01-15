البرلمان يفوض هيئة المكتب لتحديد موعد لمناقشة 10 طلبات

فوض أعضاء مجلس النواب، في الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، هيئة مكتب المجلس، لتحديد موعد لمناقشة عشر طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب.



وشملت طلبات النواب، الطلب المقدم من عبدالحميد كمال عن سياسة الحكومة لتطوير الثروة المعدنية، والاستفادة منها لصالح الاقتصاد الوطني، والطلب المقدم من بسام فليفل وأكثر من 20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إصدار ترخيص هدم وبناء المنازل المقامة خارج الحيز العمراني، والطلب المقدم من بسام فليفل، وأكثر من 20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تأخر إصدار بطاقات التموين للمواطنين، والذي يتسبب في عدم صرف المقررات التموينية أو الخبز لهم.



كما شملت الطلب المقدم من منى منير، و19 عضوًا، عن سياسة الحكومة، بشأن زيادة خطوط الطيران لدول قارة إفريقيا، والتسويق الجيد لشركة مصر للطيران، والطلب المقدم من النائب مني منير و19 عضوًا، عن سياسة الحكومة لإنشاء كيانات طبية دائما في إفريقيا لدعم العلاقات المصرية الإفريقية، وطلب من النائب فتحي محمد ندا، و20 عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن عودة الجماهير لحضور المنافسات الرياضية، والطلب المقدم من جمال كوشي و20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إنشاء كباري كبديل للمعديات على نهر النيل التي تعرض حياة المواطنين للخطر.



وشملت أيضًا الطلب المقدم من فتحي محمد ندا و20 عضوًا عن سياسة الحكومة تجاه المشروعات القومية بمحافظة الغربية، والطلب المقدم من شيرين فراج وأكثر من 20 عضوًا عن سياسة الحكومة، بشأن حل مشكلة القمامة لتلافي آثارها السلبية، والطلب المقدم من طارق سعيد حسانين و20 عضوًا عن سياسة الحكومة، بشأن حسن وجودة الخدمات التي تقدم للمرضى في المستشفيات الخاصة.