القاهرة : الإثنين 15 يناير 2018
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الإثنين 15/يناير/2018 - 11:27 ص

«فرعونيل».. الشعر العامي يغرد خارج السرب

فرعونيل
فرعونيل
dostor.org/2021928

يستعد الشاعر مصطفي النجار، لإطلاق ديوانه الثاني "فرعونيل" عن دار لوغاريتم للنشر والكتاب، وذلك في معرض الكتاب المقرر افتتاحه يوم 27 يناير المقبل.

يشمل الديوان قصائد شعرية متنوعة، ويعد هذا الديوان هو الثاني للشاعر، حيث أصدر ديوانه الأول العام الماضي بعنوان "داندليون".

ولاقت نصوص الشاعر مصطفي النجار، رواجًا كبيرًا خاصة بين الشباب، وهو من مواليد مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وحصدت قصائده المراكز الأولى، وتم تكريمه من ثلاث جامعات مصرية كما قام بإحياء العديد من الحفلات والندوات.

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