«عبدالعال» يحيل عددًا من مشروعات القوانين للجان المختصة فى البرلمان

أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، عددًا من مشروعات القوانين، إلى اللجان المختصة، لمناقشتها.



وتضمنت مشروعات القوانين المحالة، مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، الذي تمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الخطة والاقتصادية والصناعة.



وتضمنت أيضا إحالة مشروع القانون المقدم من النائب عمرو غلاب وآخرين، بشأن إقرار بعض الحوافز والضمانات للمشروعات المقامة بقناة السويس، وكذلك تعديل قانون سجل المستوردين، إلى لجنة الشئون الاقتصادية.



كما أحال رئيس المجلس، مشروع تعديل قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية، إلى لجنة مشتركة من اللجنة الاقتصادية والخطة والموازنة.



وأحال أيضا مشروع قانون مقدم من أسامة شرشر، عضو المجلس، وآخرين، بشأن تعديل قانون سجل المصدرين، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الاقتصادية والصناعة.



كما أحال أيضا مشروع القانون المقدم من نادية هنرى وآخرين، بشأن تعديل قانون صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية، إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والخطة والتشريعية.



وأحال أيضًا مشروع القانون المقدم من عمر حمروش، وآخرين، بشأن إدراج بطولات الجيش والشرطة بمناهج التعليم، إلى لجنة مشتركة من لجنتى التعليم والدفاع والأمن القومى.



كما أحال أيضا مشروع قانون بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والتشريعية.



وأحال أيضا، مشروع القانون المقدم من فوزى فتى وآخرين، بشأن تعديل قانون بإصدار قانون تنظيم المهن الطبية، إلى لجنة مشتركة من الصحة والتعليم.



كما أحال مشروع القانون المقدم من النائب محمد خليفة وآخرين، بشأن قانون الهيئة العامة لتداول المعلومات، إلى لجنة مشتركة من الاتصالات والخطة والتشريعية.



وأحال مشروع القانون المقدم من عطا سليم، وآخرين، بشأن إنشاء صندوق تمويل زواج الشباب، إلى لجنة مشتركة من الشباب والتضامن والخطة.