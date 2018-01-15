نائب المعادي يطالب بتجديد مركز الشباب: لم يتم تطويره منذ 80 عامًا

طالب النائب جمال الشريف، عضو مجلس النواب عن دائرة المعادي، المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، بتطوير مركز شباب المعادي، مضيفًا أن المركز يحتاج إلى إحلال وتجديد للمباني الموجودة داخل المركز، فضلًا عن إضافة ألعاب جديدة له.



وأضاف "الشريف" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تقدم بطلب إلى وزارة الشباب، لمعاينة المركز، للوقوف على المباني والألعاب الرياضية التي تحتاج إلي تطوير، مشيرًأ إلى أن مركز شباب المعادي لم يتم تطويره منذ 80 عامًا.