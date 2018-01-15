«الفلاحين» تتعهد بجمع مليون توكيل لدعم ترشح السيسي للرئاسة

تعهدت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، برئاسة النقيب العام عماد أبوحسين، بتحرير مليون توكيل من الفلاحين بمختلف محافظات مصر لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، لاستكمال مسيرة الإنجازات التى بدأها منذ انتخابه رئيسًا للجمهورية فى 2014، وتفويضه للقضاء على قوى الشر والإرهاب وإفشال مخططات الجماعات الإرهابية التى تخطط لزعزعة استقرار البلاد.



وشكل النقيب العام مع أعضاء مجلس إدارة النقابة ونقباء المحافظات لجان نوعية للتواصل مع الفلاحين والمزارعين الراغبين فى عمل توكيلات لتأييد ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي فى انتخابات الرئاسة المقبلة، بمكاتب توثيق الشهر العقاري الـ389 بمختلف أنحاء الجمهورية.



وقال عماد أبوحسين النقيب العام للفلاحين الزراعيين، إن المكتب التنفيذي لمجلس النقابة فى انعقاد دائم منذ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، وبدء تلقى مكاتب التوثيق والشهر العقاري بالمحافظات للمواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، الراغبين فى عمل نماذج تأييد للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية،لافتا إلى أنه قد تم تحرير ما يقرب من 10 آلاف توكيل للرئيس السيسي فى محافظتي الإسكندرية والشرقية فقط من قبل أعضاء النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، ومن المتوقع وصول توكيلات التأييد بمحافظات الوجه البحري إلى 500 ألف توكيل، ومثلهم بمحافظات الصعيد والوجه القبلى.



وأضاف النقيب العام للفلاحين، فى تصريحات له اليوم الإثنين، أنه اتفق مع نقباء الفلاحين الزراعيين بالمحافظات، على تنظيم حملة توعية للفلاحين بالنجوع والعزب والقرى على مستوى الجمهورية لتشجيعهم وحثهم على تحرير توكيلات لمبايعة وتزكية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومطالبته بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرًا إلى أن عددًا من النقباء تواصلوا بالفعل مع تلك القرى وتم استقبالهم بحفاوة بالغة من قبل الفلاحين والمواطنين بمختلف أعمارهم وهو ما نتج عنه تحرير مئات التوكيلات للرئيس يومي الجمعة والسبت الماضيين.



وأوضح النوبى أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، أن مكاتب التوثيق والشهر العقاري شهدت إقبالًا غير مسبوق من الفلاحين والمواطنين على حد سواء خلال الأيام الماضية، لتحرير توكيلات للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد أن انتشر نقباء الفلاحين بكافة مراكز المحافظات من خلال منسقيها بالمراكز، ووفروا وسائل مواصلات للمواطنين بالقرى البعيدة لنقل المواطنين إلى مكاتب الشهر العقاري، كما تم تخصيص مقرات النقابة العامة لاستقبال المواطنين واستلام التوكيلات.



وأشار الأمين العام للفلاحين، إلى أن آلاف الصعايدة والفلاحين توافدوا على مكاتب توثيق الشهر العقارى بمحافظات الأقصر وأسوان وأسيوط وسوهاج وقنا والمنيا، منذ صباح يوم الجمعة الماضية، لتحرير توكيلات للرئيس عبدالفتاح السيسي، واصطف المواطنون في طوابير الانتظار أمام موظفي الشهر العقاري، وتم مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة حيث تم التواصل مع مسئولي الشهر العقاري بمحافظتي الأقصر وأسوان، لتخصيص ساعة لهم لتحرير التوكيلات والاستمارات اللازمة لانتخابات الرئاسة، مع احتفاظهم بالحق فى عمل الاستمارات فى أى وقت مناسب لهم.