حبس صاحب مقلة متهم بحيازة أسلحة نارية في بولاق الدكرور

أمرت نيابة بولاق الدكرور، بحبس صاحب مقلة في حي بولاق الدكرور، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 5 أسلحة نارية، وكمية من الذخيرة غير المرخصة.



كشفت تحقيقات النيابة عن ورود معلومات، للنقيب أيمن سكوري، معاون مباحث بولاق الدكرور، تفيد بحيازة «أحمد. ع» 40 سنة- صاحب مقلة كائنة بشارع عمرو بن العاص، «أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص».



وبإخطار اللواء عصام سعد، مدير الأمن، أمر بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المتهم.



وانتقلت قوة أمنية، برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، بعد استئذان النيابة العامة، وتم إلقاء القبض على المتهم- أمس- وعثر داخل المقلة على «بندقية خرطوش، وفرد خرطوش، وفرد روسي، وطبنجة، و54 طلقة مختلفة الأعيرة».



وأفادت التحريات التي أجراها العميد طارق حمزة، مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، بأن هناك خصومة ثأرية بين عائلة المتهم وأخرى، في بلدته بمركز البداري بأسيوط، فأعدَّ تلك الأسلحة والذخيرة بقصد الدفاع.



وحُرِّرَ المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطِرَت النيابة؛ لمباشرة التحقيق، والتي أصدرت قرارها المتقدم.