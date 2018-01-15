«عبدالعال» للنواب عن جلسة التعديل الوزارى: «المنظر كان جميل»

وجه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، حديثه للأعضاء فور بدء الجلسة العامة، قائلا: "المنظر إمبارح كان جميل"، في إشارة إلى عدد الحضور من النواب في جلسة أمس، أثناء الموافقة على التعديل الوزاري المحدود، بحكومة المهندس شريف إسماعيل.



ويناقش المجلس اليوم، عددًا من القضايا الهامة، حيث ينظر مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 147 لسنة 1984، بفرض رسم التنمية، بجانب تقارير اللجان النوعية حول عدد من الاتفاقيات وتقارير لجنة الشئون الدستورية حول طريقة إقرار عدد آخر من الاتفاقيات، والتصويت النهائي على قانون إعادة الهيكلة والإفلاس.