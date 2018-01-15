بالصور.. توقيع الكشف الطبي على ألف من أهالي سيوة

انتهت أعمال القافلة الطبية لمحافظة مرسى مطروح وقرية الجارة وواحة سيوة مؤخرًا، بالتعاون بين نقابة الصيادلة وجامعة الإسكندرية، لتقديم خدمات طبية مجانية لغير القادرين.



وقال الدكتور محمد أنسي الشافعى، نقيب صيادلة الإسكندرية، إن القافلة شملت أكثر من 1000 كشف وروشتة مجانية، و92 عملية جراحية، في تخصصات الأطفال والرمد والنساء والأنف والأذن والعظام، كما تم توزيع 198 نظارة طبية مجانية.



وأضاف الشافعي: «كما شهدت القافلة عددًا من الأعمال الخيرية، منها توزيع ملابس ومنتجات غذائية وفرش أحد المساجد وإعانات مادية وتسديد ديون الغارمين».