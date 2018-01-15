بدء تركيب عدادات المياه مسبوقة الدفع لـ1848 وحدة بـ«اجتماعي زهراء المنيا الجديدة»

قال المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، إنه تم البدء في تركيب عدادات المياه مسبوقة الدفع لـ1848 وحدة سكنية (77 عمارة)، بالإسكان الاجتماعي بمنطقة زهراء المنيا الجديدة.



واشار إلى أنه يجري الاستعداد لتركيب العدادات مسبوقة الدفع لـ5256 وحدة أخرى (219 عمارة)، حيث تم توريد 10 آلاف عداد لجهاز المدينة، موضحًا أن هذه التجربة الأولي لتركيب عدادات مياه مسبوقة الدفع، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بضرورة تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي للمواطن بعد تركيب عدادات المياه والكهرباء.



وأضاف أنه سيتم تركيب العدادات تحت الإشراف المباشر لجهاز المدينة، وذلك بعد استلام منظومة المرافق والتحصيل والتعاقد بشكل كامل من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، حيث أصبحت المنظومة تدار بالكامل من خلال جهاز المدينة، مضيفًا أن تجربة تركيب العدادات مسبوقة الدفع بالمدينة، هي الأولى من نوعها بمحافظة المنيا بالكامل.