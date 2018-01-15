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الإثنين 15/يناير/2018 - 11:12 ص

الأربعاء.. قرعة حاجزى «سكن مصر» بدمياط الجديدة

المهندس طارق السباعي
المهندس طارق السباعي
محمد إبراهيم
dostor.org/2021896

قال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إنه سيتم إجراء القرعة لحاجزي مشروع سكن مصر بمدينة دمياط الجديدة، بعد غد الأربعاء، الموافق 17-1-2018.

ومن المقرر إجراء القرعة لمسلسل الأدوار (1 – 2 – 3)، بمنطقة (مسلسل 1) غرب جامعة دمياط، ولمسلسل الأدوار (1 – 2 – 3)، بمنطقة (مسلسل 2) جنوب الحي الأول، ولمسلسل الدورين (1 – 3)، بمنطقة (مسلسل 3) بالحي المتميز – شرق المدينة بجوار مشروع دار مصر، وسيتم يوم الخميس 18-1-2018، إجراء القرعة لمسلسل الدور (2 مكرر) بمنطقة (مسلسل 3) بالحي المتميز – شرق المدينة بجوار مشروع دار مصر.

وأوضح نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية في بيان منذ قليل للوزارة، أنه على الحاجزين الراغبين في الحضور التواجد من الساعة 9 وحتى الساعة 11 صباحا، لإجراء عملية تسجيل الحضور، وسيتم غلق الأبواب فى الساعة 11 صباحا للبدء فى إجراءات القرعة العلنية، وسيتم السماح بحضور القرعة العلنية للحاجزين فقط بموجب إيصال سداد مقدم الحجز.

وبالنسبة للحاجزين الذين لم يوفقوا فى القرعة العلنية يمكنهم فتح حساب مميز لإيداع مبلغ جدية الحجز السابق سداده مضافًا إليه العائد المقرر مع التمتع بمزايا عديدة، موضحة بفروع بنك التعمير والإسكان لحجز الوحدات أو الأراضي بالقرعة القادمة، وفى حالة الرغبة فى استرداد المقدم مضافًا إليه العائد، فيمكن التقدم لأى فرع من فروع بنك التعمير والإسكان ابتداءً من يوم الأحد الموافق 28-1-2018 خلال أيام العمل الرسمية من الساعة 3: 5 مساءً، موضحا أنه تم استبعاد المخالفين لكراسة الشروط من الدخول في القرعة العلنية.

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