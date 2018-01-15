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الإثنين 15/يناير/2018 - 11:09 ص

بعد وقوع اشتباكات.. أنباء عن تعليق الرحلات الجوية فى مطار معيتيقة الليبى

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
dostor.org/2021892

أعلنت قوة الردع الخاصة الليبية أن قوات تتبع "المجرم الذى يعرف بـ بشير البقرة" هاجمت، صباح اليوم الإثنين، مطار معيتيقة الدولي.

وأكدت قوات الردع الخاص التابعة لحكومة الوفاق الوطني، في بيان لها، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن من بين المهاجمين مجرمين مطلوبين لدى قوة الردع بعد هروبهم وانضمامهم لميليشيا خارجة على القانون.

وتابعت "جار التعامل مع هؤلاء المجرمين إلى أن يتم دحرهم عن مطار معيتيقة والسجن الذي يقبع بِه أكثر من 2500موقوف".

وأفاد شهود عيان بأن قوة الردع استخدمت الطيران لرد القوة المهاجمة التي لم يتضح أسباب مهاجمتها للمطار حتى الآن، يأتي ذلك في ظل تردد أنباء غير مؤكدة عن تعليق الرحلات الجوية المقررة.

بعد وقوع اشتباكات.. أنباء عن تعليق الرحلات الجوية فى مطار معيتيقة الليبى
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