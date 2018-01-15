القاهرة : الإثنين 15 يناير 2018
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الإثنين 15/يناير/2018 - 11:07 ص

ضبط عاطل بالغردقة بحوزته أقراص ومواد مخدرة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
البحرالأحمر_على عواد
dostor.org/2021888

ألقت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، القبض على عاطل بالغردقة، وضبطت بحوزته أقراصًا ومواد مخدرة.

وكان اللواء حسام كامل، مدير الأمن، تلقى إخطارًا، يفيد بتمكن الرائد محمد الغرباوي، ضابط بمباحث قسم ثان الغردقة، من ضبط "محمد. ك"، عاطل، وضبط بحوزته "17 قرصًا مخدرًا، 3 قطع من الحشيش وزنت نحو 20 جرامًا، هاتف محمول، 3 شرائح هواتف"، وذلك أثناء محاولته إدخالها لمسجون يعمل "صيادًا"، محبوس على ذمة قضية مخدرات.

وحرر محضر بالواقعة حمل الرقم 545 جنح قسم شرطة ثان الغردقة، وأُخطرت النيابة العامة؛ لاستكمال التحقيقات.

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