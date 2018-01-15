ضبط عاطل بالغردقة بحوزته أقراص ومواد مخدرة

ألقت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، القبض على عاطل بالغردقة، وضبطت بحوزته أقراصًا ومواد مخدرة.



وكان اللواء حسام كامل، مدير الأمن، تلقى إخطارًا، يفيد بتمكن الرائد محمد الغرباوي، ضابط بمباحث قسم ثان الغردقة، من ضبط "محمد. ك"، عاطل، وضبط بحوزته "17 قرصًا مخدرًا، 3 قطع من الحشيش وزنت نحو 20 جرامًا، هاتف محمول، 3 شرائح هواتف"، وذلك أثناء محاولته إدخالها لمسجون يعمل "صيادًا"، محبوس على ذمة قضية مخدرات.



وحرر محضر بالواقعة حمل الرقم 545 جنح قسم شرطة ثان الغردقة، وأُخطرت النيابة العامة؛ لاستكمال التحقيقات.