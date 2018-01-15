البرلمان يناقش طلب 41 برلمانيًا حول «سياسة الحكومة بشأن مشكلة القمامة»

قدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، و40 عضوًا آخرين، طلب مناقشة عامة عن "سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة القمامة وتلافى آثارها السلبية"، وفقًا لحكم المادة "132" من الدستور، في مواجهة وزيرا التنمية المحلية والبيئة.



ويناقش البرلمان خلال جلسته العامة اليوم الإثنين هذا الطلب.



وأوضحت "فراج": "أن أزمة القمامة الآن، أصبحت مشكلة تبحث عن حلول في الوقت الحالى، حيث أنه بدلًا من حل المشكلة من المنبع جذريًا، لتعود بالمنفعة الاقتصادية والبيئية والصحية على الدولة والمواطن المصرى، نرى الآن، أنها تسببت سياسات الحكومة فى تفاقمها وإهدار المال العام واستيراد نفايات بالمليارات، وتوقف استثمارات مصانع، لعدم توفر المادة الخام".







