تركيا: أمريكا «تلعب بالنار» على الحدود السورية

وصف نائب رئيس الوزراء التركي، بكير بوزداغ، تشكيل أمريكا لـ"قوة أمنية" على الحدود السورية؛ بأنه "لعب بالنار".



وقال، نائب رئيس الوزراء التركي- اليوم- إن الولايات المتحدة تلعب بالنار، من خلال تشكيل قوة أمنية على الحدود السورية، تضم قوات تابعة لميليشيا كردية.



وأشار إلى أن دعم أمريكا لقوات كردية في سوريا؛ لا يتفق مع علاقات الصداقة والتحالف والشراكة الاستراتيجية.



وكان التحالف الدولي، أعلن- أمس الأحد- عن أنه يعمل على تشكيل قوة حدودية، قوامها 30 ألف فرد، من ضمنها وحدات "حماية الشعب" الكردية- التي تعتبرها تركيا "مجموعة إرهابية"-.



وانتقدت أيضا الخارجية السورية، تشكيل القوة الأمنية، ووصفته بأنه "اعتداء سافر" على السيادة السورية.