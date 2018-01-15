«العبيدى»: القبض على محافظ المنوفية يدشن عصر «اللامحسوبية»

قال بهجت العبيدي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا، إن القبض على محافظ المنوفية، هشام عبدالباسط، واثنين من رجال الأعمال بعد تورطهما في قضية فساد تابعها وكشفها جهاز الرقابة الإدارية يعكس في وضوح جلي إصرار الرئيس عبدالفتاح السيسي على مواجهة ومحاربة الفساد أيًّا كان مقترفوه، كما يؤكد أن الرئيس السيسي يدشن عصر اللامحسوبية وأنه ليس هناك شخص أو مسئول أيما كان موقعه في منأى عن الملاحقة أو المساءلة، وهو ما يمنح أملا كبيرا في نفوس المواطنين في أن القضاء على الفساد بكل أنواعه قادم لا محالة.



وأثنى العبيدي لـ«الدستور» على الدور الرائع الذي يقوم به جهاز الرقابة الإدارية بقيادة اللواء محمد عرفان، في إطار الحملات التي يشنها ضد الفاسدين وأصحاب الرشاوى والضربات القوية وجهتها هيئة الرقابة الإدارية خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن هذا الدور الوطني الرائع لجهاز الرقابة الإدارية سيجعل فرائص الفاسدين ترتعد، حيث سيدركون أنهم ليسوا في منأى عن أعين هذا الجهاز القوي، وهو ما سيكون له أثر كبير في ضبط منظومة المجتمع المصري، وعودة الانضباط الكامل له.

