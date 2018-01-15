انتظام امتحان «الجبر والتربية الدينية» لإعدادية المنوفية وسط تشديدات أمنية

انتظمت اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، فى مادة الجبر، حيث يبلغ عدد الطلاب نحو 65 ألف طالب، مقسمين على 10 مراكز فى المحافظة، فى ثالث أيام امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بالمنوفية، يعقبها أداء الامتحان فى مادة "الكمبيوتر" و"تكنولوجيا المعلومات" فى الفترة الثانية.



وقال الدكتور عبد الله عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية،" إن محيط اللجان يشهد إجراءات أمنية مشددة، وفقًا لبروتوكول التعاون بين مديرية التربية والتعليم ومديرية أمن المنوفية، لتأمين جميع أعمال الإمتحانات، وهناك متابعة لكافة اللجان من خلال غرفة العمليات التى تم تشكيلها بالمديرية، وكذلك غرف العمليات بكل إدارة تعليمية، لمتابعة سير الإمتحانات.



ويشهد محيط اللجان حالة من الهدوء فى بداية الامتحان، فيما يستمر الامتحانات لمدة 6 أيام، وتنتهى يوم الخميس المقبل، الموافق 18 يناير بمادة "الدراسات الإجتماعية".

