الموزع أحمد عادل يفوز بأفضل مؤلف موسيقي في 2017

حصل الموزع والمؤلف الموسيقي أحمد عادل على أفضل مؤلف موسيقى تصويرية في تصويت الجمهور العربي والخليجي الذي تم في مجلة what happens.

وشهد تكريم الموزع الموسيقي أحمد عادل تكريمات عديدة لنجوم السينما والدراما والتلفزيون في مقدمتهم أحمد السقا، إلهام شاهين، تامر أمين، خالد الصاوي، أحمد عدوية، أسامة منير، دعاء عامر، إيهاب توفيق، محمد رشاد وحضر أحمد عادل التكريم بصحبة مدير أعماله محمد السيد وذلك فى أحد الفنادق الكبرى بمنطقة كورنيش نيل القاهرة.





