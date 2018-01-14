نواب البرلمان يتواصلون مع مجلس إدارة القومية للأسمنت لحل أزمة العمال

اعتصم 2300 عامل بالشركة القومية للأسمنت أمام مقر رئيس مجلس الإدارة اليوم، لمطالبة رئيس مجلس الإدارة الجديد المهندس محمد حسانين رضوان بإعادة الخطوط المتوقفة عن العمل للإنتاج.



وقال عامل من الشركة رفض ذكر اسمه في تصريح للدستور، إن حوالي 1500 عامل يحاصرون مكتب رئيس مجلس الإدارة الجديد، حتى يتفاوض معهم من أجل اتخاذ قرار بعودة العمل للشركة، لافتًا إلى أنه رد عليهم بأن من أوقف خطوط الإنتاج بالشركة هو الرئيس السابق للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، السفير ياسر النجار والذي أقاله وزير قطاع الأعمال السابق الدكتور أشرف الشرقاوي.



وأوضح العامل أن مطالبهم هي إقالة رئيس الشركة بسبب صمته عن تعطيل العمل بالشركة، ومقابلة رئيس الشركة القابضة الجديد، والحفاظ على مستحقاتهم المالية، حيث علموا أن رئيس الشركة الجديد يرغب في تخفيض الحافز الشهري لهم من 390 جنيه، إلى 150 جنيه، من أجل توفير أموال للشركة.



من جانبه أوضح العامل أن النواب عمرو الأشقر ودينا عبد العزيز والمهندس إسماعيل نصر الدين حضروا الاجتماع برئيس الشركة، لإيجاد حلول للأزمة الحالية.



كما أشار العامل إلى أنهم مستمرون في اعتصامهم حتى يتم التفاوض معهم، وأن هناك عدد من الورديات التي تتناوب على مقر مجلس الإدارة؛ حتى تتم الاستجابة لمطالبهم بالتراجع عن قرار وقف الخطوط المتوقفة عن العمل الصادر في نوفمبر العام الماضي، بالجمعية العمومية التي عقدها مجلس إدارة الشركة القابضة السابق.



أصدر الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، القرار رقم (2) لسنة 2018، الخاص بتشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لمدة عام اعتبارا من 1412018.



وذكرت الوزارة، في بيان الأحد، أن القرار شمل تعيين عماد الدين مصطفى خالد، رئيسًا متفرغًا لمجلس الإدارة، والدكتور جابر نصار، عضوًا غير متفرغ بدلًا من المستشار محمد سعيد الجنك، مع استمرار باقي أعضاء المجلس.