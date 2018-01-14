شاهد.. سيارة تطير وتخترق نافذة بالطابق الثاني وخروج ركابها سالمين

نجحت قوات الإطفاء في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، في إنقاذ شخصين من داخل سيارة بعد أن طارت في الهواء، ودخلت من شرفة في الطابق الثاني بأحد المنازل.



وفي صباح اليوم اصطدمت سيارة بمبنى في منطقة «سانتا آنا» بكاليفورنيا بعد أن اصطدمت بأحد الحواجز في مفترق الطرق، ما أدى إلى طيران السيارة بشكل مائل للأعلى للدرجة التي وصلت بها للطابق الثاني من أحد المنازل.



وعلى الفور تمكنت قوات الإسعاف، والإطفاء، من إنقاذ طاقم السيارة سالمين، ولكن المدهش أنهم لم يتعرضوا إلا لإصابات طفيفة.

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