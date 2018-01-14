برنامج وزير التنمية المحلية الجديد في أول يوم عمل

أعلن اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية الجديد، تكليفه بالعمل على تغير البنية التحتية لمحافظات الجمهورية من خلال الاهتمام بكافة المطالب التي تشغل المواطن المصري.



وأكد الجندي، لـ «الدستور»، توجهه إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء غدًا الأثنين؛ للمشاركة فى حفل وداع للعاملين بالجهاز، مؤكدًا أنه حريص على الحضور، لإنهاء عدة قرارات نظرًا لعدم تعيين رئيسًا جديدًا له.



وتابع الجندي، أنه من المقرر أن يلتقي قيادات وزارته ويجتمع بالعاملين بالتنمية المحلية في تمام الواحدة من ظهر غدٍ الإثنين، لبدء مهام عمله وزيرًا للتنمية المحلية.