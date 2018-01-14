3 توجهات لوزير التنمية المحلية الجديد للفترة المقبلة

أكد اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية الجديد، اهتمام الوزارة خلال الفترة المقبلة بـ 3 ملفات مهمة على رأسها انتخابات المحليات، مشددًا على ضرورة إجراء الانتخابات وفق خطة جديدة تعتمد على النزاهة والشفافية.



وأضاف الجندي، لـ«الدستور»، في أول تصريحاته الصحفية، بعد التكليف الجديد، أن خطة وزارته تتضمن التنسيق الجيد مع المحافظين من خلال وجود قنوات عمل مشتركة تهدف إلى تنمية الأقاليم، وتطوير البنية التحتية لمصر.



وأبدى رغبته في توفير احتياجات المواطنين من خلال التنسيق الجيد مع الوزارات، مؤكدًا أن الحكومة تعمل في نسق واحد، مشددًا على أن الوزارة تحمل على عاتقها مسئولية انتخابات المحليات.



وأدّى اللواء أبوبكر الجندي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، وزيرًا للتنمية المحلية، خلفًا للدكتور هشام الشريف.