«هيرالد صن»: أفعال «عبد الناصر» كانت إشارة لانتهاء نفوذ بريطانيا حول العالم

اهتمت صحيفة «هيرالد صن» الاسترالية بذكر الزعيم المصري الراحل جمال عبدالناصر في الذكرى المائة لميلاده، التي تحل غدًا 15 يناير.



وركزت الصحيفة على حياة عبدالناصر منذ الميلاد وحتى الوفاة، وكذلك تأميم قناة السويس.



واستهلت الصحيفة تقريرها عن عبدالناصر، بالحديث عن عن كون عبد الناصر نجح في إنهاء الاستعمار البريطاني على مصر، فيما يعتبر كإشارة إلى نهاية قوة ونفوذ المملكة المتحدة على المستوى الدولي، كما أنه في 26 يوليو من العام 1956 أعلن تأميم قناة السويس، من أيدي فرنسا والمملكة المتحدة.



واعتبرت الصحيفة أن تأميم قناة السويس كان الهجوم الثاني على النفوذ البريطاني في مصر، حيث قاد ناصر قبلها بأربعة أعوام ثورة أطاحت بالملك فاروق، وهو كان مدعومًا من الانجليز.



وذكرت الصحيفة أنه قد مر حتى الآن 100 عام على ميلاد ناصر والذي ولد في 15 يناير من العام 1918، وتوفي في 28 سبتمبر 1928، مشيرة إلى أن نحو 48 شخصًا انتحبوا على موته حد الموت، فيما سار في جنازته ما يقدر بـ 5 ملايين شخص.



كما استعرضت الصحيفة قصة حياة ناصر، والذي ولد في الاسكندرية، حيث كان والده مسؤولًا عن مكتب البريد، ثم انتقاله للعيش بالمنوفية، ثم رفقة خاله بالقاهرة، والذي سجن في العام 1925 على خلفية التحريض السياسي إبّان الحرب العالمية الأولى.



تنقلت الصحيفة مع حياة ناصر، ووفاة والدته التي لم يبلغه أحد بذلك إلا بعد مرور فترة من موتها، وكيف كان متعلقًا بها، وحتى دراسته للقانون، ثم دخوله لكلية العباسية العسكرية المفتتحة حديًا وقتها، والتقائه هناك بمحمد أنور السادات، وزكريا محي الدين، ثم تشكيل تنظيم الضباط الأحرار، والترتيب للثورة، وعزل الملك، ثم إعلان تأميم قناة السويس.