ارتباك في ديوان المنوفية بعد القبض على هشام عبدالباسط

سادت حالة من الارتباك داخل ديوان عام محافظة المنوفية عقب إعلان الرقابة الإدارية في بيان لها اليوم، القبض على محافظ المنوفية الدكتور هشام عبدالباسط ورجلي أعمال لاتهامهم بقضايا الفساد.



وقال مصدر بديوان عام محافظة المنوفية أن المحافظ كان موجودا بمكتبه اليوم حتى الساعة الرابعة، ومارس عمله وعقد عدة اجتماعات للتأكد من اكتمال استعدادات لزيارة الرئيس السيسي المنوفية غدا.



وأضاف مصدر بهيئة الرقابة الإدارية إنه تم إلقاء القبض على هشام عبدالرحمن يونس محافظ المنوفية لاتهامه بتسهيل الاستيلاء على أراضٍ مملوكة للدولة لصالح عدد من رجال الأعمال في مدينة السادات بمحافظة المنوفية.



وأضاف المصدر أنه تم رصد مكالمات للمحافظ مع رجال الأعمال والتحفظ عليه اليوم عن طريق ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالقاهرة.



وأضاف المصدر أنه تم القبض على رجلي أعمال من مدينة السادات وقويسنا متهمين في نفس القضية.